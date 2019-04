Arezzo: aggredita a 17 anni da tre giovani dopo la discoteca

Ragazza aggredita fuori dalla discoteca ad Arezzo. E' successo in via Madonna del Prato lo scorso fine settimana. Una diciassettenne aretina. Sull'episodio indagini della polizia nel massimo riserbo. Sarebbero stati in tre, sembra albanesi. All'inizio le avrebbero sfilato il telefonino dalla tasca dei pantaloni e lei li ha rincorsi. Poi lo scontro. Per quanto sia riuscita a riprendere il cellulare e si sia difesa, la ragazza ha riportato delle conseguenze, fortunatamente lievi, giudicate guaribili in una settimana. E' stata medicata al pronto soccorso del San Donato. In seguito al codice rosa di accesso è scattata l'indagine della squadra mobile. I tre sarebbero identificati, da comprendere il contesto dell'episodio.