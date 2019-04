Allenatore attacca arbitro donna, lei replica: "Non saranno tecnici ottusi e sessisti a farci desistere"

Dopo le accuse sono arrivate anche le scuse da parte dell'allenatore del Casa del Diavolo, Marcello Bazzurri, verso l'arbitro della gara del campionato umbro di promozione disputata a Perugia in casa della San Marco Juventina, che aveva vinto 4-2.

Il tecnico aveva dichiarato che che per lui "le donne nel calcio o fanno le pulizie o stanno in cucina", per poi inviare le scuse allo stesso arbitro. "Con le scuse, ha aggravato la situazione, per quanto mi riguarda - ha detto l'arbitro di Foligno Ilaria Possanzini, intervenendo ad UmbriaRadio - e non saranno degli allenatori dalla mentalità retrograda, ottusa e sessista a farci desistere. Per me era una partita come le altre, per lui forse no, visto che ha preso quattro gol, considerando tra l'altro che io nemmeno l'ho visto, in quanto era squalificato e non era quindi negli spogliatoi e in panchina. Ma io sono serena e domenica tornerò ad arbitrare regolarmente". (Italpress)

L'attacco del tecnico alle donne nel calcio