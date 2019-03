La primavera fa i capricci: freddo, pioggia e neve sui rilievi

Dopo il fine settimana del 30 e 31 marzo, decisamente primaverile con temperature oltre la media, il meteo è pronto a riservarci una nuova inversione di tendenza, almeno stando alle previsioni degli esperti di 3bmeteo.com.

“La settimana che inizia il primo aprile, si preannuncia decisamente dinamica, con una saccatura colma di aria fredda che dal Nord Europa si getterà verso il Mediterraneo – avverte Edoardo Ferrara di 3bmeteo.com – verrà così originato un vortice di bassa pressione che tra il 2 e il 5 aprile porterà tempo instabile a tratti perturbato su diverse aree della Penisola. Sono dunque attesi rovesci, temporali e venti anche forti, in primis ancora una volta al centrosud. Tuttavia ci sono buone possibilità che arrivino un po’ di preziose piogge anche sulle regioni del Nord, in pesante deficit pluviometrico, soprattutto su quelle di Nordest”.

“Con l’arrivo di aria più fredda dal Nord Europa, le temperature saranno in diminuzione a partire dal centronord, anche sensibile, fatto che favorirà il ritorno della neve sui rilievi talora a quote medio-basse. Dunque con l’avvio di aprile la Primavera mostrerà il suo lato più capriccioso, come è normale che sia in questo periodo dell’anno”, concludono da 3bmeteo.com.