L'Europa approva l'abolizione dell'ora legale: si va verso la "rivoluzione"

Addio al passaggio dall'ora solare a quella legale dal 2021. Il Parlamento europeo ha confermato nella sessione del 26 marzo a Strasburgo il sostegno alla proposta della Commissione di abolire il cambiamento d'orario, permettendo anche agli Stati membri di decidere il proprio fuso orario.

I cittadini dei Paesi che vorranno scegliere di mantenere in modo permanente l'ora legale dovranno farlo per l'ultima volta domenica 28 marzo 2021, mentre quelli degli stati che decideranno per l'ora invernale concluderanno il movimento delle lancette l'ultima domenica d'ottobre dello stesso anno. Spetta ora alla Commissione europea coordinarsi con i differenti governi per evitare qualsiasi perturbazione del funzionamento del mercato unico in seguito alle scelte d'orario, con la possibilità - qualora ritenesse di non essere ancora riuscita a tutelare il mercato - di posporre di un anno l'entrata in vigore della norma. Il testo approvato ieri dovrà ora passare al vaglio del Consiglio europeo.

