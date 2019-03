E' morto Paolo Farneti, fu condirettore del Corriere

"Aveva appena augurato la buona notte alla moglie Rossella, dalla clinica in cui era ricoverato per problemi di cuore, quando, all'improvviso, il battito si è fermato. E' morto così, il 19 marzo sera, Paolo Farneti, 73 anni compiuti soltanto lo scorso 6 marzo". Siai e Associazione Stampa Romana esprimono il cordoglio per la scomparsa del giornalista Farneti: aveva iniziato nel 1970 a Milano, all'Avvenire, la sua carriera giornalistica, per poi passare a Roma e conquistare la qualifica di giornalista parlamentare. Negli anni '80 diventa condirettore del Corriere dell'Umbria, e dal 1986 è direttore delle Gazzette del gruppo Longarini, in tutta Italia.

Dal 1993 sino al 2000 è stato portavoce del Dipartimento della Protezione civile, guidando la "Missione Arcobaleno" per aiutare i profughi albanesi in fuga dal Kosovo. Più tardi diventerà direttore della Gazzetta politica e poi della Nuova Gazzetta Arezzo/Firenze. Per otto anni, fino al 2016, era stato un'autentica colonna del Siai, il sindacato degli inquilini dell'Inpgi, l'Istituto di previdenza dei giornalisti, riempiendo di passione la sua carica di Segretario generale, che aveva poi lasciato per impegni concomitanti e nuove circostanze sopravvenute.

"Ricorderemo, oltre al quotidiano impegno in questo sindacato, la sua verve, le sue battute continue, le sue osservazioni sagge. E stringiamo in un forte abbraccio la moglie Rossella Santilli, giornalista Rai del TGR Lazio", aggiungono Siai e Asr. I funerali di Paolo Farneti si svolgeranno domani alle 15,30, nella chiesa di Santa Chiara, in piazza dei Giochi Delfici, a Roma.

Tutta la redazione del Gruppo Corriere si unisce al dolore di Rossella Santilli e della famiglia di Paolo.

Giulio Mastroianni: la mia paziente costruzione del Corriere