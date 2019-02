Meteo, cambia tutto di nuovo: freddo, pioggia e neve sui rilievi

L'anticipo di primavera degli ultimi giorni presto sarà solo un ricordo. Almeno stando alle previsioni degli esperti di 3Bmeteo.com, secondo cui dobbiamo preparaci ad un nuovo impulso di aria fredda e neve sui rilievi. E' il meteorologo Edoardo Ferrara a spiegare che l'alta pressione subirà "un attacco da parte di un fronte freddo in discesa dal Nord Europa, che alimenterà una perturbazione di stampo nord atlantico". Già sabato 9 febbraio si avranno i primi segnali di cambiamento, ma "sarà tra domenica 10 e lunedì 11 che avremo il passaggio della parte più attiva del fronte con piogge e rovesci sparsi, soprattutto su Nordest e tirreniche, nonché neve in montagna dalle quote medie. Le temperature, in temporaneo rialzo al Centrosud nel weekend, subiranno poi un netto calo da lunedì sotto venti anche forti da Nord (specie sulle Alpi e al Centrosud), preludio al probabile arrivo di una irruzione di aria fredda nei giorni a seguire".

Proprio domenica 10 febbraio sono previste intense precipitazioni: "Punte di oltre 20-30mm sulle Prealpi, anche oltre 40-50mm su alto Friuli e Prealpi Giulie dalla sera. Neve sulle Alpi in genere oltre i 700-1100m, a quote lievemente superiori sulle Prealpi, specie orientali. Variabilità sulle tirreniche con qualche locale pioggia prefrontale, più incisiva invece sull'alta Toscana; in nottata piogge più diffuse tra Toscana, Umbria, Lazio e alta Campania".