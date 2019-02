Scippatore preso e borsa restituita. La derubata ringrazia il questore

Si è recata personalmente in questura a Perugia per consegnare una lettera di ringraziamenti agli agenti della Poliziadi Stato. Una donna che nei giorni scorsi era stata vittima di uno scippo in via dei Filosofi ha voluto omaggiare così i poliziotti che, dopo la richiesta d'aiuto effettuate anche grazie ad alcuni passanti subito dopo lo scippo, sono intervenuti arrestando lo scippatore e restituendo la borsa alla signora.