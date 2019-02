Spaccia e nasconde la droga sotto la terra, arrestato dalla polizia

Un pusher albanese di 34 anni è stato arrestato dalla squadra mobile della polizia a Ferro di Cavallo. L'uomo è stato segnalato dai residenti: con un'auto scura si muoveva all'interno del quartiere cedendo gli stupefacenti agli acquirenti all'interno del veicolo. Proprio mentre smerciava è stato arrestato dagli agenti che si erano appostati proprio con lo scopo di accertarsi del'avvenuta cessione. Poi l'uomo si è diretto verso la Trinità, si è appartato in un bosco dove ha nascosto la droga, sottoterra. Venti grammi di cocaina avvolta in 19 involucri di cellophane. A quel punto sono intervenuti i poliziotti. L'uomo era in Italia da venti giorni. Nel suo appartamento a San Mariano oltre al materiale per il confezionamento sono stati trovati tremila euro in contanti che per gli inquirenti sono l'incasso dell'attività di spaccio.