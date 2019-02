Tenta l'impresa in Ape: 15 mila km da Nizza a Tokyo

L'impresa è davvero singolare: arrivare da Nizza a Tokyo con la sua Ape Piaggio (modificata per consentirgli di poter dormire) entro settembre, data di inizio dei mondiale di rubgy in Giappone. E' quello che ha in mente Jean-Jacques Clarasso, che nel pomeriggio di domenica 3 febbraio ha fatto tappa a Città di Castello, dove ha alcuni parenti, prima di imbarcarsi ad Ancona. Il percorso che ha in mente è lungo 15 mila km e gli farà attraversare 15 Paesi diversi.



