Auto a fuoco nel parcheggio, indagano i carabinieri

Un'auto è andata a fuoco nel primo pomeriggio in via Mario Angeloni, in un parcheggio privato. Sul posto i vigili del fuoco che hanno spento il rogo in pochi minuti. E i carabinieri che stanno indagando sulle cause dell'incendio. Danni anche ad una vettura parcheggiata di fianco. La macchina, un'Alfa Romeo Mito rossa, è stata avvolta dalle fiamme nella parte anteriore. Tra le ipotesi al vaglio degli inquirenti c'è anche la possibile autocombustione del mezzo per un guasto elettrico.