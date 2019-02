Manca la corrente elettrica, ecco dove

E-Distribuzione, la società del Gruppo Enel che gestisce la rete di distribuzione elettrica di media e bassa tensione, effettuerà martedì 5 febbraio un intervento di restyling della rete elettrica di Assisi, consistente nel rinnovo degli impianti elettrici nella zona di viale Patrono d’Italia e via Campiglione all’altezza di San Pietro in campagna e località limitrofe. Le operazioni devono svolgersi in orario giornaliero per ragioni di sicurezza e richiedono un’interruzione temporanea del servizio dalle ore 8.30 alle 15, per gruppi ristretti di utenze tra viale Patrono d’Italia, via Campiglione, via Borsi, via degli Oddi, via Madonna delle Grazie, via San Pietro in campagna, vocabolo Cavalcabove, via Protomartiri francescani, via di Valecchie, vocabolo Bagnolo, via Smerlata, via Vetturino. Si ricorda di non utilizzare gli ascensori per la durata dei lavori e di non commettere imprudenze contando sull'assenza di elettricità: la corrente potrebbe essere riallacciata momentaneamente per prove tecniche.