Protezione civile, l'Alta Umbria ha un presidente gualdese

Continuerà a parlare gualdese la presidenza del coordinamento di Protezione civile Alta Umbria. Infatti a Pierpaolo Meccoli è succeduto nel ruolo di presidente dalla Protezione civile di una larga fetta del territorio dell’alta Umbria, Massimiliano Rondelli. Il presidente del gruppo Sorgente di Gualdo Tadino è stato nominato a coordinare le sei associazioni che fanno parte dell’Alta Umbria: oltre al gruppo gualdese, Monte Cucco di Sigillo, la Confraternita Misericordie di Fossato di Vico, la Protezione civile di Montone, Umbertide e il raggruppamento Anteo di Pietralunga. Il direttivo, guidato da Rondelli, è composto dal vice presidente Claudio Casaccio, da Elisa Migliorati, Luigi Coldagelli, , Claudio Stoppa e Paolo Rondelli. Tra i compiti assegnati quelli di segretario a Claudio Stoppa, tesoriere, Remo Cordelli. Accanto a loro i revisori dei conti Massimo Simonetti, presidente del collegio, Simone Tassi, Stefano Franceschini. Il collegio dei probiviri è composto da Uliano Cacciamani e Lorenzo Ruggeri. Il coordinamento – che è dotato un proprio statuto e un proprio regolamento – è nato come una collaborazione di diverse associazioni, in caso di calamità, per dare un immediata risposta con uomini materiali e mezzi totale. Un importante riconoscimento per Massimiliano Rondelli, da sempre impegnato nell’attività di Protezione civile e presidente del gruppo Sorgente. Riconoscimento importante anche per lo storico gruppo gualdese di Protezione civile che si è sempre contraddistinto per la propria attività non soltanto a Gualdo Tadino, ma in ogni emergenza alla quale è stato chiamato a far fronte. Da sempre componente della colonna mobile della Regione Umbria, il gruppo Sorgente ha operato in molte delle calamità che hanno colpito il territorio italiano, dai terremoti alle alluvioni, portando sul campo anche l’esperienza accumulata in occasione del sisma del 1997.