Neve su un pezzo di Umbria, scuole chiuse in alcuni Comuni

Non solo Gualdo Tadino si è risvegliato martedì 29 gennaio sotto una fitta coltre di neve come mostra la foto, ma in tutta la fascia appenninica - da Fossato di Vico fino a Gubbio e Valfabbrica passando per Nocera Umbra - la neve ha dato il buongiorno agli abitanti. Anche in Altotevere fiocchi copiosi fino a Umbertide. Ad Assisi, Città di Castello e in alcune zone di Perugia neve solo sui tetti. E45 percorribile come pure la stragrande maggioranza delle arterie. Scuole chiuse a Gualdo Tadino, Nocera Umbra, Valtopina e a Casacastalda, nel comune di Valfabbrica dove invece restano aperte nel capoluogo. Già nella giornata di lunedì 28 c'erano state avvisaglie (LEGGI La neve imbianca le città). Guarda le foto.

