Non ce l'ha fatta il bimbo caduto nel pozzo. Due anni fa era morto il fratellino

Hanno trovato il corpo di Julen ormai privo di vita i soccorritori che per 13 giorni a Malaga, in Spagna, hanno lavorato senza sosta nella speranza di salvare il bimbo di due anni intrappolato in un pozzo artesiano. Il piccolo è stato localizzato ad una profondità di 70 metri del pozzo che misura in tutto 107 metri con un diametro tra i 25 ed i 30 centimetri ed è stato scavato illegalmente. Disperati i genitori che già nel 2017 aveva perso un figlio, il fratellino maggiore di Julen, morto a 3 anni per un problema cardiaco. "Un'altra volta no, un'altra volta no", hanno urlato disperati i genitori quando è stato comunicato loro che Julen non ce l'aveva fatta. Il sindaco di Malaga, Francisco de la Torre, ha decretato tre giorni di lutto cittadino