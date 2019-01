Pasionaria della Lega maltrattata perché fa troppa politica, condannato l'ex marito

E' stato condannato a due anni e sei mesi l'ex marito della "pasionaria" della Lega. Per i reati di maltrattamenti e lesioni. All'origine dei contrasti della coppia, secondo la difesa della donna, c'è stata proprio il non aver accettato da parte del marito l'attività politica e nel sociale della donna, che secondo l'ex coniuge l'avrebbe allontanata dalla famiglia. Lei 45enne perugina, fondatrice del Gruppo femminile del Carroccio, membro del Centro pari opportunità e candidata alle ultime elezioni per il Parlamento, è anche attiva in un'associazione di donne vittime di violenza. I fatti risalgono all'estate 2017. Per l'uomo, 50enne perugino, era scattata anche la misura cautelare del divieto di avvicinamento. Che è stata revocata con la citata sentenza di condanna pronunciata dal giudice Sonia Grassi nel pomeriggio di venerdì 25 gennaio al tribunale di Perugia. La leghista è difesa dall'avvocato Francesca Pieri. Lui dalla legale Francesca Mele, che tra l'altro è candidata a sindaco del Comune di Marsciano con la stessa Lega.

