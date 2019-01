Al via servizio per l'elaborazione del lutto

Dare un aiuto prezioso a tutte le persone che hanno subito la perdita di un proprio caro, è questo l’obiettivo dell’associazione “Dai voce al dolore”, attraverso l’ideazione di uno spazio e di un tempo strutturati in cui i familiari della persone scomparse possano incontrarsi, confrontarsi, pensare insieme i complessi vissuti che si sperimentano nella fase di elaborazione del lutto.

Per realizzare questo progetto è nata una collaborazione tra la Usl Umbria 1, diretta dal direttore generale Andrea Casciari, e l’Associazione “Dai voce al dolore”, presieduta da Claudia Giannoni, che prevede l’utilizzo di una sala del Centro di Salute di Ponte Felcino, a Perugia, per lo svolgimento degli incontri del gruppo di auto mutuo aiuto, ogni sabato pomeriggio dalle 14,45 alle 16,30 presso il Centro di Salute di Ponte Felcino, in Via Mastrodicasa 80/A. La partecipazione agli incontri è gratuita. Per informazioni è possibile rivolgersi direttamente al Centro di Salute o telefonare al numero 3475442635.