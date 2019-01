Ladro di biciclette ruba davanti alla chiesa

Il Salone della Csr 2019 esplora i Territori della Sosteniblità

Milano, 24 gen. (askanews) - Prende il via l'edizione 2019 del Salone della Csr e dell'innovazione sociale che, come lo scorso anno, si svilupperà in una serie di appuntamenti diffusi in tutta Italia, per poi approdare a Milano, in Bocconi, il primo e il 2 ottobre. Focus di quest'anno sono "I territori della Sostenibilità". E il tour di avvicinamento è da intendere non solo come ricognizione sui ...