Tormenta e vento, chiusa strada provinciale

La strada provinciale 477/3 di Castelluccio è stata chiusa per tormenta e vento. A renderlo noto la Provincia di Perugia, area Viabilità. La decisione di interrompere la circolazione su questa via di comunicazione è stata presa in accordo con gli agenti tecnici della Provincia di Ascoli Piceno. Il divieto rimarrà in vigore fino al perdurare degli eventi atmosferici avversi.