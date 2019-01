Rischiò di morire a 17 anni per l'ecstasy, ora dedica la sua vita ai giovani

Dopo essere scampata alla morte, a soli 17 anni, la vita di Giorgia Benusiglio è diventata una missione: educare i giovani alla salute e alla prevenzione dalle dipendenze. Per questo, venerdì 25 gennaio e sabato 26, sarà a Spoleto per incontrare i ragazzi delle scuole per un evento dal titolo “Io non smetto”. Due incontri, domani e sabato, all'auditorium della scuola di polizia, che saranno riservati agli studenti delle classi III delle scuole secondarie di I grado e delle classi I, II, III, IV e V delle scuole secondarie di II grado. Aperto al pubblico, e indirizzato in particolar modo ai genitori, è il terzo incontro, in programma venerdì 25 alle 17.30 alla Biblioteca comunale “Giosuè Carducci” di Palazzo Mauri. Nel 1999, a 17 anni, Giorgia venne miracolosamente salvata, grazie ad un trapianto di fegato, dopo aver assunto una mezza pasticca di ecstasy.



Servizio integrale sul Corriere dell'Umbria del 24 gennaio