Hanno lo stesso cognome, in 70 al raduno

Più di 70 persone e un’unica grande famiglia allargata, quella dei Picchiarelli. Con persone con lo stesso cognome, i Picchiarelli appunto, che si sono incontrate da tutta Italia, e non solo, dopo l’idea di Marco Picchiarelli, di Nocera Umbra, di cercare tramite i social network altri con il suo stesso cognome, allargando il raggio rispetto a Nocera e dintorni, dove questo cognome è molto diffuso. L’incontro è avvenuto a Baiano di Spoleto con una settantina di partecipanti e l’intenzione di ampliare ancora la ricerca.

L’idea è nata nel 2009, quando Marco ha creato un gruppo social per cercare i Picchiarelli un po’ in tutta Italia. Scoperti almeno quattro rami principali: quello della zona di Nocera Umbra e Valtopina, quello di Bastia Umbra, quello di Orte e quello di Torrita di Siena. Ma altri Picchiarelli si trovano a Castiglione del Lago, in Abruzzo, in provincia di Foggia, in Lombardia, in Francia, in Lussemburgo, a Tenerife e negli Stati Uniti. Con l’ingresso nel gruppo di don Alessandro Picchiarelli, sacerdote originario di Bastia Umbra, inizia anche la ricerca dell’albero genealogico e, poi, arriva l’idea di incontrarsi dal vivo. Ed ecco la reunion con Picchiarelli provenienti da Umbria, Toscana, Lazio, Puglia e Lombardia.