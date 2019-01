In arrivo neve a quote basse, ecco dove e quando

Neve in arrivo a quote basse. Almeno stando alle previsioni degli esperti di 3bmeteo.it. Nei dintorni di Perugia deboli nevicate sono previste già nella notte tra lunedì 21 gennaio e martedì 22. I fiocchi dovrebbero continuare a cadere nella mattinata del 22 nelle aree collinari e in serata anche a quote più basse. Piovose dovrebbero essere le giornate di mercoledì 23 e giovedì 24, mentre sabato 26 (dopo la tregua di venerdì) sono possibili ulteriori nevicate. Salendo di quota le previsioni cambiano radicalmente, annunciando precipitazioni nevose per gran parte della settimana nell'Eugubino, nel Tifernate, nel Gualdese e in parte della Valnerina.

Precipitazioni sono previste anche nel Ternano, in questo per lo più piovose (quota neve variabile tra i 200 e i 700 metri slm).