C'è un altro viadotto che perde i pezzi sulla E45

Si chiama Tevere 4 ed è il viadotto che, lungo la E45, si incontra prima del Puleto, quello sequestrato dalla magistratura (TROVA I PERCORSI ALTERNATIVI) perché ritenuto a rischio crollo. Il Tevere 4 presenta parti usurate sia per ciò che riguarda le parti in calcestruzzo, che quelle relative all'armatura; per renderlo sicuro, Anas ha stanziato qualcosa come 24 milioni.

Servizio completo sul Corriere dell'Umbria del 19 gennaio 2019