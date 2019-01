Nuovo macchinario d'avanguardia per l'ospedale

Nuova risonanza magnetica di ultima generazione all'ospedale di Foligno. L'Azienda Usl Umbria 2 ha infatti disposto l'acquisto di un nuovo Tomografo a Risonanza Magnetica (RM) 1,5 tesla e relativi accessori, da destinare al dipartimento di diagnostica per immagini del presidio ospedaliero, diretto dal dottor Gianfranco Pelliccia, in sostituzione dell'attrezzatura di proprietà attualmente in uso. Il costo del macchinario è di circa 700 mila euro.