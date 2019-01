Viadotto E45 a rischio crollo. I periti del pm: "Evitata un'altra Genova".

Evitata un'altra Genova. "Sul ponte Morandi cedette un tirante, qui potevano cedere gli appoggi". Lo affermano al Corriere dell'Umbria gli ingegneri Fabio Canè e Antonio Turco, i consulenti del procuratore di Arezzo, Roberto Rossi, che hanno studiato le condizioni del viadotto Puleto sulla E45, chiuso per motivi di sicurezza con ordinanza di sequestro del gip di Piergiorgio Ponticelli.

I tecnici parlano di grave degrado degli appoggi delle campate, costituiti da una parte di calcestruzzo e da una di metallo. Il cedimento del ponte sulla E45, a Pieve Santo Stefano, la cui costruzione risale agli anni Settanta, poteva avvenire per una oscillazione causata dal traffico o da un movimento sismico. Nessuna esagerazione, quindi, secondo i consulenti del pm che si sono avvalsi anche dei droni per effettuare rilievi fotografici. "Bastano le immagini", dicono, per rendersi conto della gravità della situazione.

Ma è scontro fra tecnici. Anas si accinge a presentare alla procura di Arezzo una "integrazione" di documenti, dati e analisi tecniche, per sostenere una versione diversa da quella dei consulenti. Che tende a dimostrare, nonostante le necessità di interventi, la non pericolosità del viadotto Puleto. Per Anas gli ammaloramenti non pregiudicavano la percorribilità. Il procuratore Rossi si riserva di visionare le carte e valuterà le proposte.

