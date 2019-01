Auto e furgone a fuoco nella notte

Decretone, Di Maio: "In 20 minuti cdm ha fondato un nuovo welfare state"

(Agenzia Vista) Roma, 17 gennaio 2019 Decretone, Di Maio in 20 minuti cdm ha fondato un nuovo welfare state Il Consiglio dei Ministri ha approvato il cosidetto Decretone con le norme sul reddito di cittadinanza e la Quota 100. I due vicepremier Matteo Salvini e Luigi Di Maio in conferenza stampa con Giusepppe Conte per illustrare le caratteristiche del testo. Fonte: Agenzia Vista / Alexander ...