Si rompe giunto sul viadotto, raccordo in tilt

Auto incolonnate dal mattino sul raccordo Perugia-Bettolle, poco dopo l'innesto con la E45, per un giunto che si è rotto sul viadotto che segue la galleria Volumni, zona Ponte San Giovanni. Sul posto la polizia stradale. Le code si sono formate per i lavori di emergenza disposti dall'Anas. Il giunto in ferro che divide le solette del viadotto non è un elemento strutturale, fanno sapere da Anas, e non è raro che possa rompersi. In questo caso si è rotta una singola mattonella del giunto, che è stato riparato in un intervento che si è concluso alle 9,30.