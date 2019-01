Visita a sorpresa di Papa Francesco: è andato a trovare le monache clarisse di Spello

È stata una grande sorpresa per le monache clarisse di Santa Maria in Vallegloria di Spello, quella di vedersi comparire alla porta Papa Francesco (guarda le immagini). Il Santo Padre ha voluto così in un certo senso ricambiare oggi, 11 gennaio 2019, la visita fattagli dalle monache a Santa Marta il 25 agosto 2016. Una visita privata per il desiderio del Papa di spostarsi senza clamore, tanto da esserne a conoscenza solo il vescovo di Foligno monsignor Gualtiero Sigismondi, che dice: “Il Papa mi aveva manifestato più volte l’idea, poi ho capito che il viaggio aveva preso forma perché, nel nostro ultimo incontro, il Santo Padre mi ha mostrato di sapere precisamente distanza e tempo di percorrenza del viaggio per Spello. Neanche la neve ha fermato la volontà del Santo Padre. Ed è stata incontenibile la gioia delle monache, che hanno accolto il Papa poco prima delle 9, prima di celebrare la messa con il secondo segretario e il vescovo. In seguito, il Santo Padre ha condiviso un tempo di dialogo libero e informale e il pranzo, prima di ripartire per Roma nel primo pomeriggio.