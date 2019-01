Premi per 3,2 milioni per i 48 dirigenti della Regione

I 48 dirigenti della Regione Umbria si spartiranno quasi 3,2 milioni di euro, 3.192.604 per la precisione. Si tratta del premi lordi per il 2018, che va a sommarsi allo stipendio base. I parametri per l'assegnazione del bonus sono la posizione occupata e gli obiettivi raggiunti.



Servizio completo sul Corriere dell'Umbria del 9 dicembre 2019