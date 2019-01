Macchinari all'avanguardia per l'ospedale

Nuove apparecchiature per l’ospedale. “L'ospedale di Foligno sarà dotato di un sistema di neuronavigazione altamente innovativo. Lo strumento, unico in Umbria e dotato di alcune innovative caratteristiche, sarà utile ad elevare la qualità e la sicurezza degli interventi più complessi di chirurgia spinale e del trauma ortopedico”. Lo rende noto Luca Barberini, assessore regionale alla Salute, dopo che la giunta regionale ha dato il via libera all’acquisto di questa nuova tecnologia sanitaria. “Si tratta – spiega Barberini – di un navigatore chirurgico con telecamera a infrarossi, che consente di guidare con precisione il chirurgo durante gli interventi, assicurando più sicurezza, tempi più brevi, meno possibilità di eventi avversi, controlli radiografici intraoperatori con una minore esposizione alle radiazioni, sia per i pazienti sia per gli operatori”. Annunciato, sempre per l’ospedale di Foligno, un angiografo mobile a supporto di quello fisso principale altamente innovativo e in corso di acquisizione da parte della Usl Umbria 2. "Si tratta - spiega ancora Barberini - di un dispositivo di ultima generazione, che consente di garantire meglio le urgenze nelle attività di cardiologia interventistica e in particolare nell’installazione di impianti Pacemaker”.