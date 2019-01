Venduto in Umbria uno dei primi cinque biglietti vincenti della Lotteria Italia

Uno dei cinque biglietti vincenti di prima categoria della Lotteria Italia è stato venduto in Umbria, in un’area di servizio di Fabro, in provincia di Terni. Dove tre anni fa finì il quinto premio da 250mila euro. E' atteso l'abbinamento ai cinque premi principali che vanno da 5 milioni a 500 mila euro. Tre biglietti di prima categoria su cinque della Lotteria finiscono in Campania: cresce a Napoli, Sala Consilina (Salerno) e Pompei (Napoli), in questi due casi con i biglietti venduti in aree di servizio sull’autostrada. Il quinto biglietto è stato venduto a Torino, che si conferma super fortunata: l’anno scorso finirono in provincia del capoluogo piemontese il terzo premio da 1,5 milioni a Rosta, e il quarto da 1 milione a Pinerolo.