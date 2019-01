Rubano due chitarre ai Negrita, la polizia di Perugia le ritrova e le consegna alla band. Ladri in fuga

Nel trascorso mese di dicembre, il chitarrista dei Negrita, Enrico Salvi, aveva lanciato anche sui social il proprio grido di

allarme, per richiamare l’attenzione sul furto di alcuni strumenti musicali della band. Nella tarda mattinata di giovedì 3 gennaio, presso un negozio di strumenti musicali situato a Perugia, si sono presentati due individui che

proponevano all’esercente la vendita di due chitarre. Fin da subito il negoziante è rimasto insospettito dall’atteggiamento dei due individui, ed ha palesato agli stessi perplessità sulla loro provenienza. I due individui, una volta intuito che il negoziante aveva colto nel segno, si davano alla precipitosa fuga a bordo di un’autovettura, lasciando in negozio le due chitarre. L’esercente tempestivamente contattava il 113, riuscendo, tra l’altro, a fornire la targa ed una precisa descrizione della vettura

utilizzata dai due individui per la fuga. Grazie agli elementi forniti dal cittadino e a quanto emerso dalle prime, immediate, attività d’indagine, la Polizia è riuscita a risalire all’intestatario del veicolo e a divulgare elementi utili a tutte le forze dell’ordine per la ricerca dei due malviventi. Dalle successive attività di accertamento, si riscontrava che, effettivamente, le due chitarre in argomento erano quelle sottratte alla band dei Negrita nei giorni scorsi, con particolare riguardo al chitarrista "MAC". Le due chitarre provento di furto, su disposizione dell’Autorità giudiziaria sono state, nell’immediato, sottoposte a sequestro. Nella mattinata di venerdì 4 gennaio, a seguito del dissequestro da parte della magistratura, presso gli uffici della Questura di Perugia, le due chitarre sono state riconsegnate al musicista e alla band.