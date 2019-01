Carabiniere cade su una buca e s'infortuna mentre insegue i pusher, il Ministero cita il Comune

Un carabiniere è inciampato su una buca tra uno scalino e l'altro in via Antinori, a Perugia, mentre inseguiva due pusher. Per la frattura della rotula è stato infortunato per 68 giorni. Il Ministero della Difesa, attraverso il legale Cristina Brozzo dell'avvocatura dello Stato, ha citato per danni il Comune di Perugia, chiedendo indietro 5.700 euro. L'amministrazione è ritenuta responsabile per la mancata manutenzione della scalinata e per la scarsa illuminazione. Palazzo dei Priori, difeso da Luca Maori, si costituito in giudizio respingendo la richiesta di risarcimento e rilanciando come lo stato dei gradini e in generale della scalinata non sia in degrado, idem per l'illuminazione, legando invece l'incidente alla condotta del carabiniere che si sarebbe distratto inseguendo i malviventi.

