Doppio furto in casa a San Silvestro, presa la cassaforte

Doppio furto nella notte di San Silvestro nell'area dei ponti, a Perugia. Un colpo è stato portato a segno in un'abitazione di Ponte Valleceppi. I ladri si sono introdotti nella notte in un appartamento, approfittando dell'assenza dei proprietari che in quel momento erano ad un cenone. Con il metal detector hanno scovato la cassaforte, posizionata dietro ad un armadio, e con il frullino l'hanno divelta portandola via. Dentro oro e gioielli. I fuochi della mezzanotte hanno coperto i rumori dei ladri. Un'altra razzìa nella notte di Capodanno è stata segnalata in una casa sempre a cavallo tra Ponte San Giovanni e Ponte Valleceppi.