I diplomati si ritrovano 40 anni dopo

Dai banchi di scuola alla tavolata conviviale: 40 anni dopo. Per ventuno diplomati del 1978 al liceo scientifico Luigi Salvatorelli di Marsciano, le festività sono state l’occasione per rivivere i cinque anni passati nello storico istituto marscianese. All’appello molti dei ragazzi delle quinte A e B di quell’anno. Nel gruppo ci sono oggi insegnanti, imprenditori, medici, ingegneri, commercialisti, politici, consulenti, infermieri e avvocati. Alcuni vivono fuori Marsciano e sono tornati per l’occasione. Altri hanno avuto figli che hanno frequentato lo stesso liceo. La serata è stata anche un modo per ricordare chi purtroppo oggi non c’è più. Questa la squadra degli studenti: Patrizia Artegiani, Stefania Berardi, Emma Bini, Luigi Cicioni, Antonio Granieri, Maria Rosaria Gravina, Fabio Marinucci, Anna Santantoni, Vera Santini, Paolo Trovarelli, Antonella Betti, Giuliana Bicchieraro, Evaldo Brugnossi, Lorena Carboni, Giuseppe Cardinalini, Massimo Ceccarelli, Paola Marta, Santuccia Petretti, Sergio Pezzanera, Massimo Soccolini e Mario Trequattrini.