Arriva il gelo: come proteggere i contatori dell'acqua

Stando alle previsioni meteo, le zone del centro Italia, Umbria compresa, saranno interessate da un repentino abbassamento delle temperature, in particolare nelle ore notturne. E' bene, dunque, proteggere con scrupolo i contatori dell'acqua utilizzando materiali isolanti oppure stracci, possibilmente di lana. Una precauzione necessaria per evitare le rotture e tutti i problemi connessi. Secondo gli esperti la colonnina di mercurio in Umbria scenderà diversi gradi sotto lo zero.

Arriva il freddo, temperature a picco