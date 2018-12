Cosa fare per Capodanno

Cosa fare e dove andare in Umbria per la notte di San Silvestro. Ecco insomma come salutare in Umbria nel modo migliore il 2018 che se ne va e il 2019 che arriva. A Perugia sarà un Capodanno da favola. Dalle 22 l’appuntamento è in centro storico. Spettacoli e concerti nelle vie e nelle strade dell’acropoli. Allo scoccare della mezzanotte tutti gli occhi rivolti al cielo per ammirare lo scintillante spettacolo di fuochi d’artificio. Al teatro Morlacchi invece si festeggerà con Veronica Pivetti. Il minimetrò, ricordiamo, chiude alle 2 (ultima corsa). Sarà piazza Mazzini a Castiglione del Lago dalle 23,30 ad ospitare il concerto di Capodanno con i “Parigi Dabar”. A Città della Pieve in piazza Matteotti concerto con l’orchestra di Roberto Ghergo. Ad Assisi si inizierà alle 21 in piazza del Comune con dj set by Cristina Marcelli, seguirà alle 22.30 “Supersonic live band”. Dal pop al rock, dall'acustico alla dance, il talento versatile dei Supersonic Live band rende unica ogni loro esibizione. L'esperienza e l'estro dei musicisti unita alla voce inconfondibile di Federica Callori, protagonista del Musical "Notre Dame de Paris" nel ruolo di Esmeralda, creano un sound potente, ricco e coinvolgente, per una notte indimenticabile in attesa del nuovo anno. Dalle 0.30 a salire sul palco sarà di nuovo dj set Cristina Marcelli. Capodanno in piazza pure a Bastia Umbra dalle 22. L'appuntamento è inserito all'interno del ricco cartellone “Bastia Wonderland”. Alle 23 all’Auditorium San Domenico di Foligno appuntamento con i I Camaleonti,ingresso libero fino ad esaurimento dei posti. A mezzanotte brindisi offerto dal Comune al bar dell’Auditorium. Sarà invece piazza Filippo Silvestri la location scelta a Bevagna, sul palco l'orchestra Palini e brindisi di mezzanotte. A Spoleto capodanno in piazza con brindisi di mezzanotte lunedì in piazza Garibaldi a Spoleto. Alle 22,30 a salire sul palco sarà Sardinia Rock che presenta “I grandi successi di Mogol” e allo scoccare della mezzanotte tutti con gli occhi rivolti al cielo per ammirare lo scintillante spettacolo di fuochi d'artificio, esplosi dal parco della Rocca albornoziana. In Valnerina a Norcia tutti in piazza San Benedetto dalle 23: musica con l’orchestra “Susanna Re”, a mezzanotte dolci e spumante per tutti. Riflettori puntati dalle 23 in piazza Grande a Gubbio. Anche a Todi la festa è in piazza del Popolo e la musica sarà affidata ai “Logic Alm”. A Città di Castello il Capodanno è in piazza Matteotti dalle 22,30. Musica e tanta allegria nella piazza principale della città per festeggiare l’arrivo del nuovo anno con la musica dell’orchestra Andrea Bianchini che animerà la serata. Sarà invece piazza Fortebraccio a Montone ad ospitare la grande festa di fine anno con la band Algoritmo. Allo scoccare della mezzanotte scintillio di fuochi d'artificio. Capodanno in piazza Matteotti dalle 22 ad Umbertide con dj set Andrea Crocioni e vocalist Mattia Bazzucchi. Cena con musica dal vivo all'interno della tensostruttura riscaldata in piazza VII Maggio a Pietralunga. Niente festa in piazza a Terni, per quest’anno l’amministrazione comunale non ha organizzato niente. Animazione però garantita nei locali del centro. A ritmo di jazz il Capodanno ad Orvieto.