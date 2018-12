Mamma muore per un malore e lascia tre figli, il paese si mobilita

Mobilitazione generale per aiutare i tre figli di Patrizia, la mamma di 49 anni stroncata da un malore il giorno della vigilia di Natale. Sono tante le persone che in queste ore si stanno stringendo intorno alla bimba di 11 anni e ai fratelli appena ventenni che, dopo aver perso anni fa il papà, in queste ore piangono anche la morte della mamma. I tre vivono in Alta Marroggia, dove Patrizia li ha cresciuti con grande coraggio e molti sacrifici, fino a quando un malore non l'ha strappata alla vita. Per aiutare la bimba e i due fratelli maggiorenni rimasti senza genitori sono stati organizzati diversi punti di raccolta fondi in varie zone della città, che saranno gestiti dalla Caritas di San Martino in Trignano: Caba Corsetti, Palestra Unique, Bar Vincenzo a Fabbreria, Bar Incontro a Testaccio, Nardi elettrodomestici a San Martino, Ristorante I Pini, Mauro parrucchiere, Conad di Santo Chiodo e Principe di viale Marconi