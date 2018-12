Nuovi cantieri Anas in Umbria, ecco dove

Nuovi cantieri dell'Anas in Umbria. Dal 31 dicembre e fino al 28 febbraio 2019 sulla statale 728 di Pantano (ex provinciale 168/I) sarà istituito il senso unico alternato in corrispondenza del km 6,250, in località Antognolla–San Giovanni del Pantano, nel territorio comunale di Perugia. La limitazione è necessaria per consentire l’avanzamento dei lavori di realizzazione del sottopasso alla sede stradale. Inoltre, sempre lungo la statale 728 di Pantano sono stati programmati i lavori di ripristino della pavimentazione. Dal 2 gennaio al 18 gennaio sarà infatti in vigore il senso unico alternato in tratti saltuari tra le località Pierantonio, al km 0, e San Giovanni del Pantano (Perugia), al km 8. Infine, per consentire il completamento dei lavori di posa di una infrastruttura di telecomunicazione nel comune di Castel Giorgio, in provincia di Terni, dal 3 all’8 gennaio sulla statale 74 Maremmana sarà istituito il senso unico alternato in corrispondenza del km 84,550. La limitazione sarà in vigore nel solo orario giornaliero 7-18, con esclusione dei giorni festivi. Lo comunica Anas in una nota.