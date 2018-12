Meteo, temperature in aumento e poi arriva il gelo

Previsioni meteo: le temperature sono date ancora in aumento per poi calare nel giro di 24 ore. Per giovedì 27 dicembre - secondo Umbriameteo.com - cielo sereno o poco nuvoloso, con qualche nube in più sull’Umbria settentrionale. Nebbie nelle valli. Temperature minime in lieve aumento. Venti assenti o deboli variabili. Per venerdì 28 dal pomeriggio Nuvolosità in lieve diminuzione, e temperature massime in calo. Venti assenti o deboli nord orientali. Per la notte non sono escluse gelate. A livello nazionale l'anticiclone tenderà a ritirarsi leggermente più ad ovest permettendo ad un debole fronte nord atlantico di attraversale l’Italia da nord a sud causando un aumento delle nubi, generalmente poco consistenti, ma senza precipitazioni significative.