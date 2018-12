Capodanno, a rischio la festa del più noto locale della città

Corre il serio rischio di essere annullata la festa di Capodanno del Serendipity, il noto locale alla periferia di Foligno. A causa di alcune "irregolarità formali", infatti, il Comune ne ha disposto la chiusura già da domenica 23 dicembre, tanto l'evento in programma quella sera, insieme a quello della sera di Natale, sono stati spostati in altrettanti locali dello spoletino. Nella mattina di giovedì 27 dicembre, però, ci sarà un incontro in Comune con il sindaco e i tecnici per scongiurare l'annullamento dell'evento (sorte che corre anche il presepe vivente di Rasiglia dell'Epifania).



