Babbo Natale porta 300mila euro in Umbria

Un Natale baciato dalla fortuna come non mai in Umbria. L’estrazione fortunata quella legata a "Natale 100×100" una promozione di SuperEnalotto SuperStar dedicata alla festività. In Umbria, in tre città diverse, sono stati vinti 300mila euro. Il primo fortunato un cliente della tabaccheria Verini di Città di Castello, non nuova a vincite corpose. In questo caso il cliente della storica ricevitoria ubicata nel centro storico tifernate ha vinto 100 mila euro nel concorso SuperEnalotto numero 153. Identica sorte per un cliente della tabaccheria Zarelli di via Becchetti a Santa Maria degli Angeli nel comune di Assisi e del bar Dante di Pontenuovo di Torgiano.