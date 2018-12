Francesco Passaro porta l'Umbria in Australia

E’ nato dentro lo Junior Tennis Perugia e lì sta crescendo come uomo e come tennista, seguito passo passo dal suo maestro Roberto Tarpani, fin da quando aveva sei anni. Ora Francesco Passaro, sta raccogliendo i primi frutti prelibati nel mondo del tennis e proprio per Natale, si è fatto un bellissimo regalo. Il 19 gennaio giocherà l’Australian Open Championship Junior, partendo dal tabellone principale. Il tennista perugino, comincia così la nuova stagione in crescendo, dopo aver assaporato anche la terra americana. Infatti a settembre ha giocato il primo turno delle qualificazioni dell’Us Open Junior, ciliegina sulla torta di una stagione da favola, visto che nel 2018 ha portato a casa cinque titoli Itf in Europa, fra singolare e doppio.

Servizio completo sul Corriere dell'Umbria del 23 dicembre 2018