Cade la neve in Umbria

Nella tarda serata di domenica 16 dicembre è arrivata la neve. Anche a bassa quota, seppur non in quantità massiccia. Robuste spruzzate a Città di Castello (si vede in foto) e a Gubbio, pioggia battente invece a Perugia, Assisi, Gualdo Tadino e Umbertide. Freddo polare soprattutto in Valnerina, dove nella nottata tra sabato e domenica il termometro è sceso abbondantemente sotto i 10 gradi a Cascia (-12,1 gradi). Appena "meno" freddo a Monteleone di Spoleto (-9,8) e Forca Canapine (-9). Per la giornata di lunedì 17 possibili nevicate a quota 6-700 metri.