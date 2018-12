Si ribalta sulla E45 e resta ferito, scattano gli esami tossicologici

Si è ribaltato nella notte di domenica 16 dicembre sulla E45, all'altezza dell'uscita di Santa Maria degli Angeli, dopo aver perso il controllo del mezzo di cui era alla guida, una Fiat Punto. L'auto - stando alla dinamica dell'incidente - è carambolata per diversi metri. Un albanese di 24 anni è stato portato all'ospedale di Perugia per ferite giudicate non gravi ed è stato sottoposto agli esami tossicologici per appurare se abbia assunto alcol o sostanze stupefacenti prima di mettersi alla guida. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia stradale di Perugia e un'ambulanza del 118.