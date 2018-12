Ricostruzione pesante al palo, solo 10 pratiche autorizzate

La ricostruzione pesante nelle aree post sisma 2016 dell'Umbria è al palo: su mille pratiche complessive presentate, quelle per “danni gravi” (lettera E della scheda di classificazione) sono cento. Di queste ne sono state autorizzate una decina. I cantieri fatti e finiti sono appena tre. Il dato viene fornito dal direttore generale di territorio, paesaggio, protezione civile, infrastrutture e mobilità della Regione Umbria, Alfiero Moretti.

“Non tutte le pratiche di ricostruzione pesante - spiega Moretti - riguardano automaticamente le famiglie delle 752 casette, ma possono toccare anche territori dove non sono state allestite le Sae. Per questo stiamo acquisendo un programma informatico per incrociare i dati di chi abita nelle soluzioni d’emergenza e la provenienza delle pratiche presentate”. Altre 8 Sae devono ancora essere installate a Castelluccio e 15 nella zona industriale di Norcia. Su oltre mille pratiche presentate in merito alla ricostruzione privata in generale, “sono 350 le autorizzazioni rilasciate - continua Moretti - con 95 cantieri finiti (per lo più per danni lievi). Il resto (poco più di 550) sono pratiche in istruttoria, per duecento delle quali sono state chieste integrazioni progettuali” stando ai dati forniti dagli uffici regionali.