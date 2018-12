Diventa più veloce raggiungere la costa tirrenica

Anas ha aperto oggi al traffico il nuovo tratto “Monte Romano Est-Cinelli” della strada statale 675 “Umbro Laziale”, nell’ambito del potenziamento della direttrice Orte-Civitavecchia.

Il nuovo tratto realizzato, per un investimento complessivo di 116 milioni di euro finanziati dalla Regione Lazio, è lungo complessivamente 6,4 km e si sviluppa nei territori dei comuni di Vetralla e Monte Romano - entrambi in provincia di Viterbo - in prosecuzione del tratto già in esercizio. È costituito da due carreggiate separate, con 2 corsie per ogni senso di marcia, di larghezza totale pari a 23 metri e si sviluppa in parallelo alla strada statale 1bis esistente.

Il tracciato comprende 3 viadotti, per una lunghezza totale di circa 1,3 km, e 3 gallerie artificiali lunghe complessivamente circa 400 metri. I lavori hanno inoltre riguardato il completamento dello svincolo di Cinelli e la realizzazione del nuovo svincolo di Monte Romano Est.

Su tutti i viadotti è stato installato un sistema di monitoraggio strutturale, con dispositivi che si autoalimentano elettricamente con il passaggio dei veicoli e trasmettono i dati in tempo reale, al fine di migliorare la sicurezza e la durabilità delle opere e ottimizzare la manutenzione.

I lavori sono stati eseguiti dall’Associazione Temporanea di Imprese “Donati S.p.A.- IRCOP S.p.A.- S.A.L.C. S.r.l.- Dema Costruzioni S.r.l.”.