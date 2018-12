300 nuove espulsioni, più videocamere: ecco il piano contro l'emergenza droga

Sono arrivate a quota 300 le espulsioni effettuate dalla questura di Perugia da gennaio a novembre 2018, per la "stragrande maggioranza" riferite a stranieri che hanno commesso reati legati agli stupefacenti, fanno sapere dagli uffici della polizia di Stato. Il dato è emerso giovedì in prefettura nella riunione del comitato per l'ordine e la sicurezza convocato dal prefetto Claudio Sgaraglia, alla presenza delle forze dell'ordine, del procuratore generale presso la Corte d'Appello Fausto Cardella, dei procuratori della Repubblica di Perugia e Spoleto, Luigi De Ficchy e Alessandro Cannevale, del questore di Perugia Giovanni Bisogno e della comandante della polizia locale del capoluogo Nicoletta Caponi: obiettivo dare attuazione alla direttiva sicurezza del Viminale contro lo spaccio tra i giovani e la relativa circolare del capo della polizia Gabrielli. Presente anche il sindaco di Perugia Andrea Romizi: si è parlato di progetti per riqualificare le aree degradate - come nel caso di Fontivegge - e di assumere grazie alle nuove direttive ministeriali più agenti a tempo determinato. I 23 carabinieri assegnati di recente all'Umbria saranno impegnati proprio per il contrasto al traffico e spaccio di stupefacenti. E' stata rilevata anche la necessità di incrementare il livello di specializzazione dei nuclei di indagine sul narcotraffico e la criminalità organizzata. La celerità dei rimpatri resta lo strumento più efficace contro i pusher, a detta della forze di polizia, su cui spingere ancora di più l'acceleratore. Prevista anche più videosorveglianza, in particolare nelle scuole, proprio per contrastarelo spaccio e l'emergenza droga tra i minorenni.

