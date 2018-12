Ammazzato Cherif Chekatt, il killer di Strasburgo

È finita la fuga di Cherif Chekatt. Il presunto attentatore del mercatino di Natale di Strasburgo è stato ucciso durante un’operazione delle forza speciali di polizia. Il 29enne - schedato S come radicalizzato, ma con alle spalle solo precedenti per crimini di delinquenza comune in Francia, Germania e Svizzera - è stato ammazzato nel quartiere di Neudorf, zona poco distante dal centro dove il killer si è recato in taxi martedì sera poco dopo avere compiuto l’attacco. Il terrorista era ancora in possesso di una pistola e un coltello, le stesse armi con le quali martedì sera aveva ucciso tre persone. Il ministro dell’Interno francese, Christophe Castaner ha riferito che l’uomo è stato intercettato in strada da tre agenti e ucciso dopo uno scontro a fuoco con la polizia che ha risposto ai colpi sparati. Intanto a poche ore dalla morte, l’Isis rivendica l’attentato ai mercatini, affermando Cherif Chekatt era un "soldato" dello Stato islamico. Il bilancio dell’attacco si è intanto aggravato. I morti sono saliti a tre: al turista thailandese e al cittadino francese si è aggiunto il 44enne afghano padre di tre figli, che da dopo l’attacco era in morte cerebrale.