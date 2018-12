Torna l'appuntamento con il Piccolo Barbanera

Il calendario più celebre d’Italia sarà distribuito gratuitamente, domani, nelle edicole di tutta la regione, con il Corriere dell’Umbria. Il tanto atteso lunario di Barbanera regalerà non solo un anno di felicità, con i suoi preziosi consigli, e di avventure, con il Piccolo Barbanera, ma anche gocce di solidarietà e altruismo, dedicando la 257esima edizione ad Avis Umbria. La presentazione dello storico calendario è stata occasione, giovedì 13 dicembre a palazzo Donini, a Perugia, per fare un bilancio sulle donazioni 2018 e per lanciare la campagna “Va di moda il giallo. Distinguiti”, con cui Avis invita gli italiani a donare il plasma.

