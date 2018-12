Buttato un frigo a pochi metri dall'oratorio

In via XXV Aprile, a pochi metri dall’oratorio, tra i cassonetti per lo smaltimento di organico e vetro, è comparso anche un frigorifero. ‘Parcheggiato’ con gli altri raccoglitori di rifiuti. E' successo nella giornata di sabato 8 dicembre. In realtà è esso stesso un rifiuto e il responsabile del gesto, che non ha ritenuto di dover utilizzare il servizio di smaltimento dell’isola ecologica, dovrà sperare di non essere incappato nelle fototrappole. Succede a Marsciano.